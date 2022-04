Moviola Spezia-Inter: lungo check sul gol di Brozovic, Nikolaou salvato

Spezia-Inter ha avuto Fabio Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SPEZIA-INTER, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 6.5. Finalmente gli capita una partita serena, non certo un’abitudine per lui. Primo cartellino giallo dopo dieci minuti, per Simone Bastoni che travolge Hakan Calhanoglu a centrocampo. Fischiato un fallo discutibile a Edin Dzeko poco dopo, ai danni di Martin Erlic, quando il bosniaco poi si mangia lo 0-1 calciando sul palo. Al 22′ chiede un giallo Rey Manaj per Alessandro Bastoni (diffidato), ma è l’ex Inter a cadere “male” dopo aver subito un tocco sul volto non così pesante. Il gol del vantaggio di Marcelo Brozovic vede un lungo check, circa un minuto e mezzo. Non sul croato, ovviamente in gioco, quanto per la posizione di Danilo D’Ambrosio al momento del lancio dello stesso numero 77: è in linea con Martin Erlic, 0-1 regolare. Nel recupero del primo tempo graziato Giulio Maggiore, per calcio gratuito a Joaquin Correa sul quale viene dato vantaggio.

MOVIOLA SPEZIA-INTER, SECONDO TEMPO – All’ora di gioco una curiosità: fermato un contropiede dell’Inter, con Nicolò Barella che se la prende, perché Maggiore finisce addosso a… Maresca. Uno scontro di gioco involontario, col capitano dello Spezia che sbatte sull’arbitro senza rendersene conto (colpito alla testa in maniera fortuita). Poco dopo inevitabile dire a M’Bala Nzola di dover uscire per togliere l’orecchino, visto che non ci può giocare. Non riuscendoci non rientra più in campo. All’86’ Dimitris Nikolaou ammonito, per un intervento in ritardo su Barella. Il difensore dello Spezia placca Alexis Sanchez nell’azione dell’1-3, è fortunato che arriva il gol altrimenti sarebbe stato secondo giallo inevitabile.