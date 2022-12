Zé Maria: «Lautaro Martinez? Con il Napoli non sarà concentrato al 100%»

Zé Maria è intervenuto a Radio CRC parlando dell’Inter e della gara che darà inizio alla ripresa contro il Napoli di Luciano Spalletti.

CONCENTRATO – Per Zé Maria, l’Inter ha un solo risultato possibile contro la squadra di Luciano Spalletti: «Il Napoli farà la sua partita. L’Inter invece dovrà cercare assolutamente di vincere. Anche solo un pareggio renderebbe più difficile la ricorsa. Per lo Scudetto rimango dell’idea che la squadra da battere sia il Milan. Perché è la squadra che lo ha vinto lo scorso anno. Penso tuttavia che sia una lotta a tre tra Inter, Milan e Napoli. Sarei veramente contento se il Napoli vincesse lo Scudetto. Il Mondiale secondo me ha gravato più sull’Inter che sugli azzurri. Lautaro Martinez non credo rientrerà concentrato al 100% anche perché starà ancora festeggiando la vittoria». Queste le parole dell’ex difensore dell’Inter sulla ripresa del Campionato.