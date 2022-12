Biasin: «L’Inter parte ogni estate con 30 milioni sotto! Miracoli dai dirigenti»

Biasin discute sullo stato finanziario dell’Inter, altamente negativo. Il club nerazzurro non può fare solo e sempre affidamento, a detta sua, sui miracoli dei propri dirigenti

DATO DI FATTO − In collegamento su Top Calcio 24, Fabrizio Biasin si concentra sulla situazione societaria del club nerazzurro: «Il player trading è un comandamento che Marotta ripete di settimana in settimana. I soldi, il club, se li deve fare in casa, e questo è un dato di fatto. Smantellamento? Lo si diceva anche quest’estate, ma l’Inter ha fatto cassa con Pinamonti. I dirigenti sono bravi ma non si può fare ogni estate sempre affidamento sui miracoli dei vari Marotta e Ausilio. L’Inter non parte mai sulla stessa linea degli altri club, parte sempre con 30 milioni indietro».