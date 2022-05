Zazzaroni: «Una Juventus così come poteva battere i campioni d’Italia?»

L’Inter ha vinto 4-2 contro la Juventus alzando al cielo l’ottava Coppa Italia. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è un editoriale di Ivan Zazzaroni che analizza la sconfitta dei bianconeri e fa un bilancio sui nerazzurri.

BILANCIO – L’Inter ha vinto ancora ai supplementari un trofeo, di nuovo contro la Juventus. Dopo la vittoria in Coppa Italia, ecco l’analisi di Ivan Zazzaroni nelle pagine del Corriere dello Sport con il suo editoriale. «L’Inter ha dato un’impressionante dimostrazione di superiorità tecnica e atletica meritando di vincere la coppa Italia. Inzaghi ha così completato la doppietta dei trofei nazionali, una sua specialità. Due volte sconfitta, la Juve ha avuto solo una trentina minuti di vita vera, trenta su centoventi, troppo pochi per pensare di ottenere quello che cercava, successo e legittimazione. (…) Ottima la stagione di Simone, insoddisfacente – pur se risultano centrati gli obiettivi minimi iniziali, quarto posto e ottavi di Champions – quella di Allegri che a partire dal prossimo mese dovrà cambiare molto e bene per provare a restituire la competitività perduta alla Juve.(…) Chiudo con la domanda che mi sono posto durante la finale: può una squadra che non ha Chiesa e McKennie, si è presentata a Roma con il giocatore più tecnico devastato dal divorzio, quindi in sfiducia, e il miglior difensore di trentasette anni tenuto insieme con lo scotch, ma anche con l’acquisto estivo più costoso (Locatelli) a mezzo servizio; può, ripeto, battere i campioni in carica ancora in corsa per lo scudetto? La risposta: 4 a 2».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni