Vice-Brozovic, Asllani è in pole. Ecco chi sarebbe la contropartita – CdS

L’Inter ha vinto 4-2 contro la Juventus e ora è concentrata sulla corsa scudetto. Una volta chiusa la stagione si penserà al mercato. In mezzo al campo serve ritoccare qualcosa e come vice-Brozovic il nome in pole position è Asllani dell’Empoli.

VICE – L’Inter vuole vincere tutto in questa stagione. Dopo la Supercoppa Italiana è arrivata la Coppa Italia e ora si è ancora in corsa per lo scudetto. I nerazzurri però pensano anche al mercato. Per il futuro, come scrive il Corriere dello Sport, servirà un vice-Brozovic in tutti i modi. Il nome in pole position è Asllani dell’Empoli con l’Inter che, per arrivare a lui, potrebbe inserire Esposito come contropartita tecnica per abbassare le pretese dei toscani.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti