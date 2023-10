Zazzaroni: «Thuram-Inter? Rotto le balle! Lì per un milione in più»

Zazzaroni scontroso alla domanda sull’amore di Thuram nei confronti dell’Inter. Il giornalista dice la sua in merito alla situazione in estate.

NO PARAGONI − Ivan Zazzaroni, in collegamento su Pressing, si esprime sul francese: «Thuram? Questa roba dei sentimenti mi ha rotto le balle. Lui è andato dov’è gli hanno offerto più soldi. Il giocatore era già del Milan, era pronto a presentarlo. Per un milione in più è andato all’Inter. Paragone con Lukaku? Non scherziamo. A 26 anni il belga aveva già segnato 46 gol in 70 partite».