Capaldi: «La porta inviolata dell’Inter è uno dei segreti di Inzaghi!»

Torino-Inter è un successo per la squadra di Inzaghi, non solo per la vittoria ma anche per il clean sheet. Su questo si sofferma il giornalista Aurelio Capaldi su Rai2.

SEGRETO – Aurelio Capaldi analizza un dato sulla squadra di Simone Inzaghi, reduce da una vittoria sul Torino. Il giornalista, ospite nello studio di “90° Minuto” afferma: «L’Inter ha più energie dalla panchina e in più prende pochi gol. Per ben sei volte non ha incassato reti. Questo è un altro dei segreti della squadra di Inzaghi. Quando hai una difesa che tiene così bene è un punto molto importante a tuo favore».