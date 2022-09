Zazzaroni: «Mercato Inter? Marotta e Ausilio appariranno a Medjugorje!»

A due giorni dalla fine del mercato Zazzaroni giudica le mosse delle big di Serie A e si sofferma in particolare sull’Inter. Il giornalista premia Marotta e Ausilio, per come sono riusciti a gestire la sessione estiva nonostante i tanti paletti spesso autoimposti. Ecco un estratto del suo editoriale sul Corriere dello Sport.

UN PRODIGIO – Ivan Zazzaroni vede l’Inter rafforzata e che non poteva fare meglio di così: “«Sul mercato la società ha lavorato benissimo». Questo è Simone Inzaghi. Possibile che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio appaiano presto a Medjugorje: la campagna di rafforzamento che hanno completato ha del miracoloso. Non avevano un euro, solo pressioni cinesi, e avrebbero dovuto vendere prima di comprare: sono ugualmente riusciti a riportare in Italia Romelu Lukaku, trattenere Milan Skriniar (insoddisfacente l’offerta del PSG), soffiare Henrikh Mkhitaryan alla Roma e sostituire Andrea Ranocchia con Francesco Acerbi. Il tutto facendo segnare un altro saldo attivo dopo i centodieci milioni dell’esercizio scorso. Più quindici anche quest’anno”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni