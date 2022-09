Milan-Inter, ultimi tre dubbi per Inzaghi: la probabile formazione del derby – CdS

Prosegue l’avvicinamento al derby Milan-Inter, che prenderà il via alle ore 18. Il Corriere dello Sport dà otto undicesimi di formazione già sicuri, con tre dubbi rimanenti per Inzaghi.

LE ULTIME SCELTE – A poche ore dal derby Milan-Inter non ci sono ancora certezze di formazione per Simone Inzaghi. Il dubbio principale è in attacco (vedi articolo): con Lautaro Martinez che rientra dopo la panchina (subentrato con gol) con la Cremonese bisogna scegliere il partner. L’indicazione del Corriere dello Sport è per Joaquin Correa, rispetto a Edin Dzeko. A sinistra il ballottaggio a tre dovrebbe portare Matteo Darmian a spuntarla su Federico Dimarco e Robin Gosens. In difesa c’è Alessandro Bastoni, recuperato dopo l’influenza, con Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Solo due quindi i cambi rispetto a martedì: Bastoni per Dimarco e Lautaro Martinez per Dzeko. Gli altri dovrebbero essere gli stessi visti dal 1′ nel turno infrasettimanale. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Milan-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Correa.