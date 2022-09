Milan-Inter, sorpresa sulla corsia di destra! L’idea di Inzaghi – TS

Milan-Inter è in programma questa sera alle 18. In vista della sfida, Inzaghi potrebbe optare per una soluzione a sorpresa sulla corsia di destra. Le ultime da Tuttosport

SCELTA – Milan-Inter è in programma questa sera alle 18. In vista del primo Derby stagionale, secondo Tuttosport, Inzaghi potrebbe riproporre le scelte che gli hanno permesso di vincere, con merito, l’unica stracittadina della scorsa stagione. Sulla corsia di destra, quindi, spazio a Darmian che, in occasione del derby di Coppa Italia della scorsa stagione riuscì a contenere le scorribande di Leao. Dumfries, quindi, considerato meno “equilibrato” in fase difensiva, sarà utilizzato come arma a gara in corso per attaccare gli spazi.

Fonte: Tuttosport – S.P