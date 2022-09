Milan-Inter, attacco ancora da scegliere! Occhio all’opzione ‘vincente’ – CdS

Milan-Inter non avrà Lukaku fra i protagonisti, per l’infortunio della scorsa settimana. La certezza è Lautaro Martinez, poi c’è da scegliere il partner: il Corriere dello Sport cita un esempio per trovare il favorito.

IL PRECEDENTE – Nella scorsa stagione l’Inter ha vinto solo uno dei quattro derby col Milan, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Nel 3-0 del 19 aprile il partner di Lautaro Martinez era Joaquin Correa, non Edin Dzeko. Un precedente vittorioso che, stando al Corriere dello Sport, potrebbe pesare nelle scelte di Simone Inzaghi per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku. Il Tucu, che nell’ultima stracittadina ha servito l’assist per il raddoppio del connazionale e compagno di reparto, ha superato l’affaticamento muscolare di martedì. Ha già segnato due gol in stagione, a Cremonese e Spezia, ed è uno dei pochi in rosa in grado di saltare l’uomo. Chi non giocherà dal 1′ oggi, fra Correa e Dzeko, sarà poi titolare mercoledì contro il Bayern Monaco in Champions League. In ogni caso l’allenamento di ieri non ha chiarito fino all’ultimo: sarà decisivo il risveglio muscolare di stamattina per decidere l’attacco del derby Milan-Inter. Con Lautaro Martinez che parte forte dei cinque gol in nove stracittadine.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno