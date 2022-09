Lukaku, a inizio settimana nuovi esami. Recupero prima della sosta? – TS

Romelu Lukaku non sarà a disposizione di Inzaghi questa sera per Milan-Inter. Il belga, fermo ai box, settimana prossima si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Secondo Tuttosport la speranza è di un recupero in anticipo sui tempi

SPERANZA – Romelu Lukaku sarà l’unico giocatore non a disposizione di Inzaghi per Milan-Inter in programma questa sera. Il belga è ancora alle prese con l’infortunio patito post Lazio. All’inizio della prossima settimana, secondo Tuttosport, il belga si sottoporrà a nuovi esami di controllo: la speranza del belga è che ci siano buone notizie e che il recupero possa avvenire prima della sosta. L’obiettivo di Lukaku, spiega il quotidiano, è quello di essere arruolabile per la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen, in programma il 13 settembre.

Fonte: Tuttosport – S.P