Zazzaroni: «È l’Italia del doppio Frattesi! I migliori secondo me…»

Zazzaroni ha commentato la vittoria ottenuta dall’Italia contro l’Ucraina, nel (doppio) segno di Davide Frattesi. Ha poi parlato dei migliori: c’è anche un altro giocatore dell’Inter in lista!

ITALIA − Ivan Zazzaroni, con il proprio editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato Italia-Ucraina con queste parole: «Sì, questi siamo. E proprio perché siamo questi dobbiamo portare in campo quella voglia di andare oltre i limiti che in passato ci permise di gioire. Avete presente l’Italia della prima mezz’ora? Proprio quella, capace di mandare in confusione l’Ucraina con la corsa, i movimenti senza palla, i cambi di gioco, l’aggressività. L’abc. L’Italia del doppio Frattesi. Non m’importa se la Nazionale non fa un gran calcio: ha un altro obbligo, un’altra missione, deve vincere per partecipare ed eventualmente provare a vincere ancora. E l’unico modo che conosce – e conosciamo – per farlo è “all’italiana”, che non significa esclusivamente difesa e contropiede: all’italiana vuol dire sacrificio, compattezza, solidità difensiva, certo, attenzione, carattere, e insomma mettersi innanzitutto sullo stesso piano dell’avversario. I migliori ieri sera? I miei: Frattesi su tutti, sempre pronto a offrire soluzioni ai compagni e tanto, tanto efficace; vivacissimo Zaniolo, bene a tratti Zaccagni e Locatelli. E Barella».