Il primo Inter-Milan non si scorda mai: il ballo dei debuttanti! − TS

Inter e Milan si sono rivoluzionate in estate con tantissimi acquisti. Il primo derby dell’anno arriva a 15 giorni dalla fine del mercato estivo

IL BALLO DEI DEBUTTANTI − L’Inter ha chiuso il suo mercato con 12 acquisti, il Milan con 10. Insomma in estate le due squadre meneghine hanno ampiamente rivoluzionato le proprie rose. In questo inizio di campionato, però, pochi nuovi hanno già conosciuto il sapore della titolarità indiscussa. Due lato Inter, Sommer e Thuram; tre nel Milan, Rejinders, Loftus-Cheek e Pulisic. Ma dal derby in poi, entrambi gli allenatori daranno più spazio a tutti gli altri rinforzi. Ad esigerlo è il calendario, che vede le due squadre impegnate 7 volte in 23 giorni tra Serie A e Champions League. Ma rimanendo appunto ai titolari, per tutti sarà il primo derby di Milano di sempre, ma non l’unica stracittadina giocata in carriera. Sommer ha giocato alcune sfide cittadine in Svizzera con la maglia del Basilea contro il Grasshopper. Per Thuram, solo i derby regionali in Renania tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund. Stessa cosa per Reijnders in Olanda tra AZ Alkmaar e Olanda. Tanti invece i derby di Londra giocati da Pulisic e Loftus-Cheek con Arsenal, Tottenham, West Ham e Fulham come rivali.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi