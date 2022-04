Zazzaroni: «Inter, la Roma non farà risultato! Polemiche Sozza? Normali»

Ivan Zazzaroni, in collegamento su Tutti convocati a Radio 24, ha fatto un intervento in merito alle gare delle due milanesi in questo weekend. Poi sulla designazione di Sozza in Inter-Roma

POLEMICA − Zazzaroni ritiene normale tutta la discussione nata intorno alla designazione di Inter-Roma: «Normale che a poche giornate dal termine e ti piazzano un arbitro di milanese la sensibilità dei tifosi si alza. Poi possiamo dire che Sozza è bravo, protetto ecc… ma è normale la reazione del tifo. Non vedo una grande qualità in generale negli arbitri».

MILANO-ROMA − Le parole di Zazzaroni in merito agli impegni delle due milanesi: «Inter-Roma e Lazio-Milan? Non riesco a prevedere più risultati. La Roma giocherà di ripartenza, l’Inter l’ho vista bene, si è ripresa. Lazio-Milan più facile prevedere un X2 viste le tante defezioni nei biancocelesti. Credo che rischi di meno l’Inter, credo che la Roma non faccia risultato a Milano. Lazio-Milan un po’ più aperta. Mourinho gioca con i titolari sempre, non farà turnover. E’ l’ultimo turno realmente complesso per Inter e Milan».