Pardo: «Sozza a Inter-Roma? Arbitro tifoso di se stesso. No discussioni»

In merito all’accesa polemica sulla designazione di Simone Sozza per Inter-Roma, Pierluigi Pardo ha parlato su Tutti Convocati. Per il giornalista, non ci sono dubbi sulla fede degli arbitri

TIFO ARBITRI − In merito alla polemica relativa alla designazione di Sozza per Inter-Roma, così Pardo: «Chiunque lavori nel mondo del calcio e ciò vale clamorosamente per gli arbitri è tifoso di se stesso. Non c’è da discutere così come il calciatore, il dirigente nonché i commentatori sportivi. Capisco che il tifoso tende ad esportare il suo stato d’animo agli addetti ai lavori ma non è cosi. Indipendentemente da chi vincerà Inter-Roma, Lazio-Milan o qualche altra partita, l’arbitro non tifa per nessuno tranne che per sé stesso. E’ vero Torino-Inter rimane l’episodio più clamoroso della stagione e davanti a quella situazione si fa fatica ma è l’eccezione che conferma la regola. Non è che quell’errore li è volontario».