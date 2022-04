Inter-Roma, Inzaghi pensa a due cambi rispetto al Derby: Dzeko insidiato

È già vigilia di Inter-Roma, gara valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Simone Inzaghi punta al rientro della formazione tipo rispetto al Derby di Coppa Italia. Dzeko braccato in avanti

ULTIME − Inter-Roma manca sempre meno. Dopo la vittoria in Coppa Italia per 3-0 contro il Milan e la qualificazione in finale, l’Inter si rituffa immediatamente sul campionato. Obiettivo seconda stella. In vista del match contro l’ex più ambito, José Mourinho, Inzaghi (vedi conferenza stampa) punterà al rientro della formazione tipo. Rispetto alla vittoria di martedì sera, l’Inter ritrova Denzel Dumfries a destra al posto di Matteo Darmian. Come riporta Sport Mediaset, in attacco, Lautaro Martinez dovrebbe avere al suo fianco Edin Dzeko. Occhio però agli scalpitanti Alexis Sanchez e soprattutto Joaquin Correa.