Zazzaroni: «Inter avrebbe vinto anche di lunedì con la Roma. Altro problema»

Zazzaroni nel corso di un suo intervento su Tutti Convocati, è tornato a parlare di Inter-Roma, in particolare degli alibi dei giallorossi.

ALTRO PROBLEMA – Ivan Zazzaroni è tornato a parlare così della partita vinta con merito dall’Inter: «Io non parlo neanche dei due giorni in più di riposo, perché probabilmente l’Inter avrebbe vinto anche di lunedì perché sta davvero bene. La verità è che Mourinho punta al risultato, puntava anche il pareggio per poi andare a giocare con il Lecce e presentarti nel migliore dei modi per il derby. Quello che ha detto dopo la partita era un grande attacco indiritto alla società che non lo tutela mai, né sul discorso del calendario né sul discorso arbitrale. In una condizione di contratto in scadenza e certo di andarsene».