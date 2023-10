Biasin: «Barella meno incisivo ma lavoro prezioso! Spiego perché»

Fra i pochi giocatori di Inzaghi messi in discussione quest’anno c’è sicuramente Nicolò Barella. Biasin su Radio Sportiva lo difende e spiega perché il suo lavoro è prezioso per l’Inter.

IMPRESCINDIBILE – Fabrizio Biasin non ci sta alla critiche a Nicolò Barella. Il giornalista difende il centrocampista dell’Inter nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «Barella non è più quello di una volta? Sono in molti a pensarlo ma io non sono d’accordo. È vero, le cose più appariscenti le vedo meno: è meno incisivo sotto porta, i tiri al volo che tante volte non gli vengono, fa meno assist. Ma la verità è che fa un lavoro sporco che anche adesso, che non è all’apice della sua forma, è un lavoro preziosissimo: chiude gli spazi, recupera palloni, le dà e le prende in tutti i momenti. Soprattutto contro la Roma secondo me ha fatto una buona partita. Io non sono d’accordo quindi sul fatto che non sia presentabile. Posso dire che è vero dal punto di vista numerico che non sia il Barella che fa un assist a partita. Su quello probabilmente deve ritrovare la sua forma migliore. Ma dal mio punto di vista continua ad essere un imprescindibile della squadra di Inzaghi».