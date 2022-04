Zazzaroni: «Impressionante e imbarazzante la differenza tra Inter e Roma! Mourinho…»

Zazzaroni dopo Inter-Roma si focalizza su Mourinho, battuto per la terza volta su tre da Inzaghi. Il Direttore del Corriere dello Sport, nel suo commento sull’edizione odierna del quotidiano, sottolinea la differenza tra le due squadre, che al momento non possono essere in competizione a livello di rosa. Di seguito un estratto del commento di Ivan Zazzaroni

DIFFERENZE NETTE – Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport riguarda Inter-Roma e in particolare il ruolo di José Mourinho (vedi articolo) nell’ambizioso progetto giallorosso: “[…] Sabato, per la terza volta in pochi mesi, è risultata impressionante la differenza tecnica tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Mou. Una distanza che nessun allenatore riuscirebbe a colmare con il gioco, le idee, le motivazioni. […] I confronti Ivan Perisic-Rick Karsdorp, Denzel Dumfries-Nicola Zalewski, Sergio Oliveira-Marcelo Brozovic, per non parlare di Nicolò Barella e Lautaro Martinez e degli ingressi dalla panchina (vedi tabellino, ndr) sono stati imbarazzanti. […] La Roma ha dunque una proprietà ricca, appassionata e fisicamente presente. Il tecnico più importante, un vincente. E un pubblico disposto a seguirla sulla fiducia. Le mancano ‘semplicemente’ due, tre giocatori in grado di trasformare il lavoro di Mou in titoli. […] Il romanista ha una certa dimestichezza con i campioni. E senza dover scomodare gli antichi in tempi moderni ha realizzato il Tottismo. Così ha accolto Mou. Sapendolo conquistatore di trofei perché portatore di campioni. Per questo i giallorossi hanno già reso trionfale il Giro di Prova. Sanno che domani ritroveranno la Magica per sconfiggere anche la Beneamata”. Questo il pensiero di Zazzaroni, che invoca una Roma all’altezza di Mourinho… e quindi almeno al livello dell’Inter di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

