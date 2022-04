Inter-Roma 3-1, il tabellino della partita della 34ª giornata di Serie A

Inter-Roma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022.

LA RISPOSTA – Il terzo tris in otto giorni dell’Inter vale il primato in classifica almeno per poco più di ventiquattro ore. Con una prestazione sontuosa stesa anche la Roma del grande ex José Mourinho, tre sconfitte su tre negli scontri diretti al primo incrocio da avversario. Sono Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic (strepitoso destro all’incrocio) ad abbattere il muro giallorosso nel primo tempo, indirizzando la partita in maniera netta. Poi quando Lautaro Martinez fa il tris il discorso tre punti è chiuso con quasi un tempo d’anticipo. Ininfluente il gol di Henrikh Mkhitaryan nel finale, adesso attesa per Lazio-Milan di domani e il recupero di mercoledì a Bologna. Questo il tabellino di Inter-Roma.

INTER-ROMA 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (63′ A. Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (72′ Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (72′ Gosens); Dzeko (63′ Correa), Lautaro Martinez (82′ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Vecino, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Sangalli.

Allenatore: Simone Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Sérgio Oliveira (80′ Bove), Zalewski (78′ Vina); Lo. Pellegrini (64′ Veretout), El Shaarawy (64′ Carles Pérez); Abraham (78′ Shomurodov).

In panchina: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Spinazzola, Diawara, Darboe, Afena-Gyan.

Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno (Carbone – Bindoni; Manganiello; VAR Irrati; A. VAR Zufferli)

Gol: 30′ Dumfries, 40′ Brozovic, 52′ Lautaro Martinez, 85′ Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Mancini, Sérgio Oliveira (R), Brozovic, Calhanoglu (I)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST