Cuadrado a rischio ma non solo: le preoccupazioni di Allegri per l’Inter – CdS

Cuadrado rischia di essere il grande assente a Roma in occasione della Finale di Coppa Italia. Sulle condizioni del colombiano si saprà qualcosa di più concreto in queste ore. Intanto Allegri deve fare i conti con altri infortuni in vista dell’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, le principali preoccupazioni in casa bianconera riguardano il centrocampo

TESTA ALLA FINALE – L’infortunio muscolare di Juan Cuadrado (vedi articolo, ndr) rischia di essere più serio del previsto. L’affaticamento all’adduttore sinistro verrà valutato oggi. Come riportato dal Corriere dello Sport a firma Filippo Bonsignore, al momento la sensazione è che l’esterno colombiano potrebbe essere a rischio per la Finale di Coppa Italia contro l’Inter a Roma. Anche il difensore brasiliano Danilo non è al meglio a causa di un problema al piede, infatti difficilmente verrà utilizzato contro il Sassuolo. A centrocampo, la zona mediana al momento è priva di Arthur, Weston McKennie e Manuel Locatelli, che preoccupano in questo ordine. Il brasiliano dovrebbe rientrare nel giro di una settimana, lo statunitense avrà bisogno di più tempo e l’italiano probabilmente anche di più. Queste sono le preoccupazioni di Massimiliano Allegri, soprattutto in ottica Juventus-Inter dell’11 maggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

