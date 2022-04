Correa e Gosens scaldano i motori: in campo dal 1′ in Bologna-Inter? – TS

Joaquin Correa potrebbe ritrovare una maglia da titolare in Bologna-Inter. Oltre all’argentino potrebbe trovare posto, nell’11 titolare, anche Robin Gosens. Le ultime di Tuttosport

TITOLARE – Joaquin Correa e Robin Gosens scaldano i motori in vista di Bologna-Inter. L’argentino, dopo l’iniziale panchina contro la Roma, secondo quanto riferisce Tuttosport, dovrebbe trovare nuovamente spazio dal 1′, presumibilmente in coppia con Lautaro Martinez. Discorso simile per Gosens che potrebbe trovare la sua prima maglia da titolare proprio al Dall’Ara al posto di Perisic, con il croato che dovrebbe, almeno inizialmente, partire dalla panchina. Indicazioni più precise sulle possibili scelte di Inzaghi arriveranno nelle prossime ore.

Fonte: Tuttosport – F.M