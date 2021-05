Zazzaroni: «Conte, il più serio se n’è andato! Suning ha demolito l’Inter»

Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, oggi sul quotidiano in edicola ha parlato dell’addio di Antonio Conte schierandosi adesso dalla sua parte, e spendendo parole pesanti nei confronti della società nerazzurra.

ADDIO CONTE – Ivan Zazzaroni, Direttore del “Corriere dello Sport”, oggi sul cartaceo ha pubblicato un editoriale sull’addio dell’ex tecnico nerazzurro: «Il più serio se n’è andato. Antonio Conte, un uomo certamente non facile ma un grande professionista che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo undici anni. Il calcio è un gioco, doveva esserlo anche per Conte, il cui destino si è incrociato con i cinesi che l’Inter l’hanno presa non per gioco ma per business e dopo il titolo hanno deciso di demolirla non per gioco, ma per denaro. Brutta storia per un club benemerito e beneamato che si presenta alla scena euro-mondiale con le pezze al culo!».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.