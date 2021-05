Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, ieri cena segreta tra Massimiliano Allegri e la dirigenza nerazzurra. Si ripeteranno anche oggi? C’è da superare la concorrenza della Juventus, ma il tecnico ad oggi è il preferito da Beppe Marotta e i due sono in ottimi rapporti.

INCONTRO – Inter, in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra c’è il nome di Massimiliano Allegri. Gli ottimi rapporti tra lui e Beppe Marotta favoriscono le speranze dei nerazzurri, che devono prima superare la forte concorrenza della Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, ieri ci sarebbe stata addirittura una cena segreta tra il tecnico livornese e l’Inter, e l’appuntamento potrebbe ripetersi anche nella giornata di oggi. L’Inter vuole quanto prima trovare il sostituto di Antonio Conte per preparare la nuova stagione, a livello logistico e soprattutto a livello tecnico. Allegri avrebbe chiesto al club bianconero 11 milioni a stagione, e proprio per questo Marotta cercherà di ripetere l’offerta. Da ricordare, inoltre, che lo scorso agosto le due parti avevano già trovato l’accordo totale, prima del famoso incontro di Villa Bellini con lo stesso Antonio Conte. Massimiliano Allegri apre le porte all’Inter, ascolta le offerte e valuta la situazione migliore, sviluppi già nelle prossime ore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.