Zara: «Inter senza Brozovic caos totale ma Handanovic è un problema!»

Zara, in collegamento a 90° minuto del sabato, si è espresso sull’Inter ancora sconfitta in campionato. Il giornalista si concentra sull’assenza di Brozovic e sul portiere Handanovic.

PROBLEMI − Furio Zara elenca le difficoltà in casa nerazzurra dopo il KO con la Roma: «L’Inter ha giocato una buona partita ma ha perso. È la terza sconfitta dove l’Inter non riesce ad andare oltre l’1-0. Senza Marcelo Brozovic è il caos più totale. Samir Handanovic è un problema, in Champions League tocca ad André Onana. Simone Inzaghi si ritrova con le spalle al muro, la Champions League è un bivio». E martedì c’è il Barcellona al Meazza…