Zenga: «Non ho visto un’Inter bella, manca un giocatore come Dybala»

Zenga, su Sky Sport, ha parlato del KO dell’Inter, il quarto in questo inizio di campionato. L’ex portiere non soddisfatto della gara dei nerazzurri: per lui manca uno come Dybala.

NON BELLA PRESTAZIONE − Walter Zenga non è d’accordo con le parole di Simone Inzaghi (vedi articolo). Così l’Uomo Ragno sulla sconfitta contro la Roma: «Non ho visto un’Inter così bella come ha detto Simone Inzaghi, ho visto una squadra che ha avuto difficoltà nell’affrontare una Roma ben organizzata. Lì all’Inter mancano i giocatori per saltare l’uomo e dare superiorità come Paulo Dybala. Ma non è un solo problema, sono tanti i problemi». Così a Sky Sport.