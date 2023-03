Zapelloni: «Inter, manca chi salta l’uomo! Inzaghi ha varie colpe»

L’Inter mostra mancanze dal punto di vista di chi fa dribbling e crei superiorità numerica, fra le altre cose. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista Zapelloni critica anche Inzaghi.

NON COMPLETA – Così Umberto Zapelloni: «La rosa dell’Inter sarà super competitiva, ma manca uno che salti l’uomo. L’Inter spesso fa andare avanti Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, poi prende gol in contropiede. Sulla carta può avere la rosa migliore, poi mancano i giocatori che spezzino la partita da soli. Simone Inzaghi buona parte di colpe le ha, perché se perdi tutte quelle partite con le piccole qualche problema c’è, ma non tutte. Non ha mai cambiato, ha giocato sempre nello stesso modo: questa è un’altra cosa da dire su Inzaghi».