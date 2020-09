Zanetti: “Voglio molto bene a Milito. Con lui e Cambiasso all’Inter…”

Javier Zanetti Inter

Durante la sua intervista con TyC Sports, Javier Zanetti ha parlato di due aneddoti riguardo a Diego Milito ed Esteban Cambiasso. Il vicepresidente dell’Inter ha raccontato dei rituali che aveva con i due ex compagni di squadra.

RITUALI – Javier Zanetti ha raccontato i suoi rituali pre-gara con Esteban Cambiasso e Diego Milito, suoi ex compagni all’Inter: «Con Diego abbiamo avuto molti bei momenti anche in famiglia, gli voglio molto bene. Avevamo una canzone portafortuna, ‘Sea’ di Jorge Drexler. Ci ha accompagnato nelle nostre vittorie nel miglior anno delle nostre carriere. È un bel ricordo che ci è rimasto. Con Cambiasso invece mangiavamo sempre una torta, la ‘Paradiso’, prima di ogni partita. La mangiavamo con il mate, non poteva mancare. Andavamo sempre a casa di Walter Samuel, un gran bevitore di mate, così come Burdisso».