Zanetti: “Lautaro Martinez felice all’Inter! Barcellona? No trattative…”

Javier Zanetti

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TyC Sports. L’ex capitano nerazzurro ha parlato soprattutto di Lautaro Martinez e dell’interesse del Barcellona su di lui.

VOGLIA DI RESTARE – Javier Zanetti ha subito ribadito quanto l’attaccante argentino sia felice di restare in nerazzurro: «Siamo molto soddisfatti da Lautaro Martinez, l’ho visto stamattina al ritorno degli allenamenti ed è felice di giocare per l’Inter. Sa che gioca in un grande club, qui sta crescendo molto grazie al lavoro del nostro allenatore. A oggi non c’è nessuna trattativa con il Barcellona. Quando ci sono giocatori di questo livello e di questa età, è normale che gli altri club siano interessati. Io vedo quotidianamente il ragazzo e posso assicurare che ha molta voglia di proseguire la sua avventura in Italia».

OCCHI AL FUTURO – Zanetti ha poi parlato del giocatore in ottica futura: «Lautaro Martinez sta dimostrando di essere un grande attaccante, la cosa mi rende felice sia per l’Inter, sia perché possiamo avere un grande numero nove anche per la Nazionale argentina per molti anni. È uno dei giovani con più futuro. Il calcio italiano è difficile, specialmente per gli attaccanti. Lui sta dimostrando molta maturità e capacità di interpretare il suo ruolo, specialmente quando gioca con Lukaku e Sanchez. Ci sono molti giovani che fanno parte del patrimonio del club. Un patrimonio che bisogna preservare per il futuro».