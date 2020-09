Handanovic, arriva il rinnovo contrattuale con l’Inter: i dettagli – Sky

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky Sport”, è arrivato il rinnovo contrattuale per Samir Handanovic con l’Inter: insieme fino al 2022.

RINNOVO – Era nell’aria ed è arrivato. Samir Handanovic ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2022. Un ulteriore attestato di fiducia per il portiere nerazzurro, che resterà dunque – almeno – per altri due anni. Un prolungamento dunque di un anno per lo sloveno, che attualmente avrebbe visto scadere il suo rapporto con il club nel 2021.