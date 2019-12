Zancan: “Inter, col Genoa un esame. Lukaku bene, ma troppe occasioni”

Condividi questo articolo

Sabato l’Inter ripartirà in campionato contro il Genoa ancora alle prese con l’emergenza infortuni. Il punto del giornalista Federico Zancan ospite in studio a Sky Sport

IL CALO E LUKAKU… – L’Inter non è stata brillantissima nelle ultime occasioni e paga anche le occasioni fallite da Lukaku nelle ultime partite: «Il calo c’è stato, evidente, dovuto a un problema di mancate rotazioni ma l’Inter ha avuto occasioni con la Roma, con la Fiorentina e col Barcellona e un paio di Lukaku contro il Barcellona pesano, ha sbagliato gol abbastanza scontati. Lukaku sta facendo una buonissima stagione, ma sta venendo a galla quello che un po’ gli rimproveravano in Inghilterra, di non essere decisivo nelle partite decisive, viene a mancare in certi momenti e questi errori contro il Barcellona pesano».

INTER FALCIDIATA CONTRO IL GENOA – L’Inter dovrà ripartire sabato contro il Genoa con una rosa ancora falcidiata dagli infortuni: «Non credo che Conte cambierà l’assetto tattico, è una partita delicatissima e fondamentale. L’Inter deve tenere, una vittoria darebbe forza, poi arriverà il mercato e arriveranno risorse quindi Conte potrà tirare il fiato. E’ una partita davvero delicata e se la supererà sarà un piccolo esame di maturità. Non credo ci saranno novità, il problema sarà proprio trovare gli undici da mettere in campo».