Mulattieri: “Sconfitta Inter Primavera non su questione fisica. Un problema”

Condividi questo articolo

Mulattieri ieri pomeriggio ha aperto le marcature in Inter-Frosinone di Primavera TIM Cup, ma purtroppo il suo gol non è bastato perché nella ripresa gli ospiti hanno ribaltato il risultato. Intervistato a Interello dall’inviato di Inter-News.it, l’attaccante ha commentato l’uscita dal torneo con la sconfitta per 1-2 (vedi articolo).

ERRORE NOSTRO – Samuele Mulattieri spiega cosa non è andato per il verso giusto ieri in Inter-Frosinone di Primavera TIM Cup: «Fa male, perché abbiamo sottovalutato la partita. Pensavamo di vincerla, invece dovevamo affrontarla come tutte le altre partite, con lo spirito giusto. Sappiamo di avere sbagliato in questo. Il mister ci aveva detto che ci teneva tanto alla Primavera TIM Cup, siamo stati noi che abbiamo sottovalutato la partita».

LA MOTIVAZIONE – A domanda dell’inviato di Inter-News.it, Mulattieri esclude che le tante gare ravvicinate possano aver influito sul rendimento dell’Inter Primavera: «Secondo me la sconfitta di ieri non è tanto una questione fisica ma è una questione di atteggiamento. Abbiamo sottovalutato la partita, è questo il problema, poi può essere che alcuni giocatori erano meno in forma di altri, però questo non ci deve giustificare».

CHIUSURA D’ANNO – L’ultima partita del 2019 sarà dopodomani (ore 13) contro l’Atalanta, capolista del Campionato Primavera 1. Mulattieri chiude sul momento suo e della squadra: «Che continuo a segnare è una cosa bella, però bisogna vedere anche il contesto di squadra. Noi siamo partiti bene, abbiamo subito iniziato benissimo con tante vittorie. Poi abbiamo avuto un momento di difficoltà, in cui abbiamo perso con la Roma e pareggiato col Torino. Comunque ci saimo ripresi a inizio dicembre, abbiamo vinto col Chievo e ieri siamo un po’ calati. Ora dobbiamo chiudere bene con l’Atalanta, servirà una partita diversa sicuramente».