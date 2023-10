Zancan: «Acquisti Inter? Quadro positivo, ma su 3 presi dei rischi»

L’Inter alla sosta da seconda in classifica in Serie A e da capolista nel proprio girone di Champions League con la Real Sociedad. Zancan parla degli acquisti estivi

NUOVI ARRIVI − Federico Zancan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha fatto il bilancio sugli acquisti estivi: «Non sono arrivati giocatori banali, Thuram bene così come Sommer, Pavard ha dimostrato di essere un grande difensore. Da Frattesi si aspetta un impatto maggiore, gli altri sono giocatori di complemento. Chiaro che l’Inter ha preso anche dei rischi su certi giocatori, come Sanchez, Arnautovic o anche Cuadrado. Il quadro complessivo però sugli acquisti dell’Inter è molto positivo, l’Inter ha scelto bene. Sorpreso da Thuram, non me l’aspettavo. Mi aspetto più utilizzo per Frattesi, anche se non sarà facile vista l’intoccabilità di alcuni giocatori come Barella o Mkhitaryan».