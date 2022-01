Zampini: «Inter ha meritato ma Juventus bene. Bonucci? Se gli ha detto…»

Massimo Zampini, intervenuto su Tutti Convocati a Radio 24, ritiene giusta la vittoria dell’Inter nonostante una buona partita della Juventus. Poi una battuta sul caso Bonucci (vedi articolo)

LA GARA − Zampini commenta la partita del Meazza: «Tra Inter e Juventus non si sa mai, sono partite strane. L’Inter ha meritato però più passava il tempo più la Juventus era riuscita a stanare l’Inter. La squadra di Allegri ha fatto bene. C’erano diverse assenze, non è un alibi perché l’Inter era più forte anche con la Juventus tutta titolare. Alex Sandro? Io gli critico la leggerezza, puoi perdere che ti sfonda la porta Correa o Sanchez ma non fare quello stop in area al 120′».

BONUCCI − Sul difensore, queste le parole di Zampini: «Senza fare moralismo, però è sempre giusto non aggredire. Ho sentito dire che gli ha detto entra adesso dai al 120′ se è cosi capisco la rabbia di Bonucci. Ma il momento di nervosismo ci sta. Però giusto fare i complimenti all’Inter».