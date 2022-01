Brozovic, rinnovo Inter è questione di giorni: sarà il più pagato della rosa?

Brozovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Inter. È soltanto questione di pochi giorni affinché possa arrivare la definitiva fumata bianca. Il croato può diventare il più pagato dell’intera rosa

RINNOVO − Marcelo Brozovic e l’Inter stanno per giurarsi nuovamente amore per altri quattro anni. Rinnovo di contratto vicino per il registra croato con la fumata bianca che arriverà nei prossimi giorni. Come riporta Sport Mediaset, il nero su bianco infatti sarà fatto prossima settimana quando arriveranno in Italia il padre-agente e l’avvocatessa rappresentante dei suoi diritti. Brozovic rinnoverà fino al 2026 con un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro più bonus. Bonus che permetterebbero al giocatore di sfondare la cifra dei sette milioni di euro. In questo modo, Brozovic diventerà il giocatore più pagato della rosa.