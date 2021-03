Zampini: Â«Conte decisivo per l’Inter, trae forza dai problemiÂ»

Zampini: «Conte decisivo per l’Inter, trae forza dai problemi»

Massimo Zampini

Il merito di Antonio Conte in questo periodo dell’Inter è indiscusso. E lo riconosce anche Massimo Zampini. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione “Pressing Serie A” su Italia 1.

DECISIVO – Nel primato dell’Inter in classifica ci sono tantissimi meriti dell’allenatore Antonio Conte. Il tecnico è bravissimo a compattare il gruppo, soprattutto in questo momento in cui la proprietà nerazzurra sta vivendo delle difficoltà. E a sottolinearlo è anche Massimo Zampini, che ben conosce il valore del tecnico pugliese. Ecco le sue parole: «Credo che Conte tragga forza da questi problemi nell’unire il gruppo, è decisivo in questo. Quando io penso che l’Inter vincerà lo scudetto, lo dico perché quando lui parte, nessuno lo ferma più».