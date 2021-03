Sabatini: Â«Conte e Marotta, lavoro da applausi vista situazione SuningÂ»

Sabatini: «Conte e Marotta, lavoro da applausi vista situazione Suning»

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini elogia il lavoro di Conte e Marotta, bravi a far passare in secondo piano la situazione di Suning in casa Inter. Ecco le sue parole a “Pressing Serie A”.

DOPPI ELOGI – L’Inter continua a veleggiare in testa alla classifica, nonostante la nebbia attorno a Suning. Mentre il colosso cinese si sbarazza della Jiangsu Suning, Antonio Conte e Giuseppe Marotta tengono compattato l’ambiente nerazzurro. E Sandro Sabatini ne elogia l’operato: «Sta passando nettamente in secondo piano la situazione del gruppo Suning, che ha chiuso la squadra che possedeva in Cina. Non esiste più la squadra di calcio che aveva in Cina. In una situazione del genere quello che stanno facendo Conte e Marotta è da applausi. Però non possono pensare adesso di non vendere l’Inter. Sono in un momento in cui i tifosi devono godersi il primo posto, senza preoccuparsi della situazione del club».

MERCATO – Sabatini poi abbozza un’indiscrezione di mercato, in vista dell’estate: «Da quello che so, l’Inter ha già una stretta di mano con Georginio Wijnaldum».