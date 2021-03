Ordine: Â«Conte, lavoro che vale doppio. Scudetto? Strada spianataÂ»

Ordine: «Conte, lavoro che vale doppio. Scudetto? Strada spianata»

Condividi questo articolo

Franco Ordine

Franco Ordine elogia il lavoro di Conte nel mantenere l’Inter concentrata sul campo. E chiude ogni discorso per lo scudetto. Ecco le sue parole a “Pressing Serie A”.

VALORE DOPPIO – In casa Inter tengono banco due argomenti: la situazione societaria e le questioni di campo. In merito alla prima, l’opinione di Franco Ordine è chiara: «Non può passare sotto silenzio il fatto che Antonio Conte, e Giuseppe Marotta, siano riusciti a mantenere intatta la serenità del gruppo squadra nonostante i motivi di natura economico-finanziaria che riguardano il club. Vale doppio questo comportamento di Conte e dell’Inter. Anche se non può esserci serenità ad Appiano Gentile perché non c’è consapevolezza della comunicazione tra Milano e Nanchino».

AUTOSTRADA PER LA GLORIA – Riguardo al campo, invece, l’Inter di Conte mantiene il vantaggio di quattro punti in testa alla classifica. E, in ottica scudetto, questo si traduce semplicemente, per Ordine: «Ha un’autostrada spianata davanti, potendo preparare una partita a settimana».