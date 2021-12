Zamorano: «Sanchez? So che è felice e sta bene all’Inter. Al 100% perfetto»

Zamorano sponsorizza la permanenza di Sanchez all’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, intervenuto in Cile per TNT Sports, si augura che il suo connazionale resti a Milano ed è certo che non abbia problemi.

VOCI RIDOTTE – In queste ultime settimane c’è chi ha ipotizzato che Alexis Sanchez a gennaio possa lasciare l’Inter. Una voce che, al momento, non trova conferme anche perché l’attaccante ha trovato minuti, continuità e gol. Per Ivan Zamorano la permanenza è l’opzione ideale: «Il mio cuore dice che lo vedo nell’Inter. Sanchez ha dimostrato in tutti questi anni, nonostante gli infortuni lo abbiano frenato, che quando è al 100% rende alla perfezione. È un giocatore che marca la differenza nell’uno contro uno, nel passaggio filtrante e nell’assist. Io di cuore lo vedo all’Inter, altrimenti sappiamo che ha la capacità di adattarsi a qualsiasi campionato. Ha già giocato in Inghilterra e Spagna, quando è in forma può fare la differenza dovunque. So che è felice e sta bene a Milano, spero che possa avere minuti per rimanere un paio d’anni in più. Sia lui sia i suoi cani sono felici a Milano (ride, ndr)».