Insigne, l’Inter si allontana? Da Toronto si fa sul serio, la situazione

Insigne è in scadenza di contratto fra sei mesi e tutto fa pensare che non rinnoverà col Napoli. Fabrizio Romano, nel suo podcast Here We Go, segnala come ora Toronto (MLS) sia in vantaggio rispetto alle altre opzioni segnalate in questi mesi, fra cui l’Inter.

VA IN CANADA? – Per Lorenzo Insigne tutto fa pensare che questi possano essere gli ultimi sei mesi al Napoli. E anche in Serie A, dato che l’opzione Inter sta perdendo forza col passare delle settimane, rispetto a come sembrava non molto tempo fa. Fabrizio Romano aggiorna: «Toronto sta facendo molto sul serio. Non è soltanto un’offerta fatta sapendo già di ricevere un no: è un’offerta molto importante, anche a livello di marketing. Stanno provando a corteggiarlo e c’è qualcosa di serio. Si sta entrando nel vivo di questo carico, non è ancora un discorso fatto e completato però Toronto sta corteggiando in maniera fortissima Insigne. Vedremo dove porteranno questi contatti delle ultime ore, attenzione a questa possibilità che non è soltanto una tentazione».