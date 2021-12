Nandez, l’Inter modifica idea? Cambia la posizione con il Cagliari – SI

Si è parlato a lungo di Nandez all’Inter, un trasferimento che ad agosto sembrava fatto. In vista di gennaio Pedullà, da Sportitalia Mercato, fa sapere come col Cagliari i contatti non siano così frequenti come in estate.

NIENTE PIÙ ASSE? – Nelle ultime sessioni di mercato spesso ci sono state operazioni fra Inter e Cagliari, sia in entrata sia in uscita. Per Alfredo Pedullà, tuttavia, il “nome grosso” degli ultimi mesi non sembra più indirizzato verso Milano: «A gennaio l’Inter non la tocchiamo. La toccheremo soltanto nel momento in cui dovesse uscire uno fra Matias Vecino e Aleksandar Kolarov. Allora potrebbero entrare in un altro ordine di idee. Nahitan Nandez in questo momento non è una pista calda: era caldissima, ma l’Inter non si vuole avvicinare alle vicende del Cagliari dopo Radja Nainggolan e tutto quello che è accaduto».