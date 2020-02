Zamorano: “Sanchez si sta riprendendo, importante per l’Inter. Col Milan…”

Zamorano è fra i tantissimi ex presenti allo stadio per seguire il derby Inter-Milan. L’ex attaccante ha parlato a Inter TV soprattutto di Sanchez, che sarà titolare alle ore 20.45 nella stracittadina.

PARTITA CHIAVE – Questa l’analisi di Ivan Zamorano a pochi minuti da Inter-Milan: «Ci sono due partite sentite, almeno per quanto penso io. Sono Milan e Juventus, queste due partite. Oggi è una partita importantissima, perché ha perso la Juventus ieri. Mi sembra sia una grandissima opportunità per l’Inter per andare avanti, questa partita va vinta. Uno guadagna motivazione per andare in campo in queste partite: devi sentire la pressione, deve uscire per vincere le partite importanti. La pressione c’è sempre, ma l’importante è che dobbiamo vincere. I tre punti sono importantissimi. Come sta Alexis Sanchez? Lui, se sta bene fisicamente, darà un grande contributo a questa squadra. Gli infortuni arrivano sempre in un buon momento, peccato che era nel miglior momento ed è arrivato un infortunio. Adesso si sta riprendendo, sta con molta forza, speriamo di vederlo bene. Sicuramente darà una mano contro una difesa chiusa, come mi sembra quella del Milan. Giocatori come Sanchez possono dare più profondità e accompagnare Romelu Lukaku avanti. Sono contentissimo che lui giochi, già contro l’Udinese aveva dimostrato qualcosa in più. Se lui sta bene fisicamente, e se gioca sta bene, sicuramente sarà un giocatore molto importante oggi».