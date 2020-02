Inter-Milan, prima notizia del Derby di Milano: “nuovo” capitano per l’Inter

Sale l’attesa per Inter-Milan, che si preannuncia essere un Derby di Milano piuttosto caldo. In palio la vetta della classifica, per l’Inter. In campo il grande ex Ibrahimovic, per il Milan. E c’è anche la novità del “nuovo” capitano nerazzurro

CAMBIO DI FASCIA – Il (suo) sogno diventa realtà. Nella partita più sentita della stagione, almeno in città. A causa dell’assenza di Samir Handanovic tra i pali, l’Inter è costretta a cambiare capitano per una notte. A Udine è toccato a Milan Skriniar, che da molti è considerato il “capitano in campo”. Oltre che il “capitano futuro”. A San Siro, invece, debutterà con la fascia Marcelo Brozovic, che stravolge le gerarchie nerazzurre. Per “nonnismo”, infatti, solo Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio vengono prima del centrocampista croato, arrivato a Milano nel gennaio 2015. Apprese le formazioni ufficiali (vedi articolo, ndr), la prima sorpresa della serata è proprio la promozione di Brozovic a capitano. A ormai un anno dal passaggio di consegne tra Mauro Icardi (oggi al Paris Saint-Germain) e Handanovic (oggi in panchina), anche questo fa notizia. Tutti si aspettavano l’inizio di un nuovo corso con il titolarissimo Skriniar promosso a vice-capitano, invece si torna alle origini dando la fascia in base al criterio temporale. A centrocampo per lo scambio dei gagliardetti nel Derby di Milano ci sarà Brozovic, al suo primo Inter-Milan con la fascia. Che sia di buon auspicio, capitan Brozo!