Zamorano: «Handanovic-Onana? Non si può cambiare sempre! All’Inter…»

Ivan Zamorano, in collegamento su Supertele programma di Dazn, ha parlato del dualismo tra Handanovic e Onana. Poi una considerazione sull’avvio stagionale dell’Inter

RISCATTARCI − Zamorano parla del momento in casa Inter: «Si pensava di poter iniziare meglio la stagione ma è l’Inter. Si fatica a trovare presto la condizione giusta. Lo scorso anno, abbiamo perso il campionato noi, non l’ha vinto il Milan. La gara persa contro Milan e Bayern Monaco a livello emozionale ha cavato molto nel cuore della squadra, speriamo continui a vincere per riprendere la marcia in campionato».

DUALISMO − Zamorano si esprime sull’alternanza in porta: «Handanovic-Onana? Inzaghi deve gestire bene la situazione. Quello che passa in settimana non lo sappiamo. Per me il portiere è il più speciale in campo, ha bisogno di continuità. Non può cambiare ogni partita, deve tranquillizzare la squadra».