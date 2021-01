Zambrotta: Â«Scudetto, molto difficile capire chi vince. Milan e Inter…Â»

Zambrotta: «Scudetto, molto difficile capire chi vince. Milan e Inter…»

Gianluca Zambrotta

Zambrotta, ex difensore fra le altre di Juventus e Milan, è stato uno degli ospiti della presentazione dell’album Calciatori Panini. Nel valutare la Serie A che sta andando verso la fine del girone d’andata ha parlato di chi può vincere il campionato, con l’Inter sotto tre punti rispetto ai rossoneri.

CORSA A TANTE – Gianluca Zambrotta parla della lotta per il titolo in Serie A: «Quest’anno è molto difficile capire chi può vincere lo scudetto. In questo momento, l’avevo già detto qualche settimana fa, il Milan è la squadra più continua come risultati. È vero che ha perso con la Juventus, ma sta dando continuità di risultati. Dietro ci sono squadre che stanno risalendo, come la Juventus, l’Inter e la Roma stessa, ma quest’anno sarà molto difficile vincere il campionato».