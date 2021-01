Inter-Juventus, Pirlo ritrova Morata dal 1′. Ottimismo per Chiesa – Sky

Alvaro Morata Crotone-Juventus

Inter-Juventus è in programma domenica alle 20:45. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, vogliono espugnare San Siro per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto. Morata recupera, ottimismo per Chiesa. Paolo Aghemo, su “Sky Sport”, fornisce le ultime notizie

LE ULTIME – Inter-Juventus si avvicina. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, vogliono espugnare San Siro per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto. Arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico bianconero: Alvaro Morata ha recuperato e, contro l’Inter, guiderà l’attacco in coppia con Cristiano Ronaldo. Ottimismo anche per il recupero di Federico Chiesa che potrebbe recuperare in vista del match di domenica sera. Difficile invece il recupero di McKennie, l’altro acciaccato in casa bianconera. A riportarlo Paolo Aghemo per “Sky Sport 24”