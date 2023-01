Zaffaroni: «Inter fra le più forti in Italia ed Europa! Fatta gara leggeri»

Zaffaroni ha perso 1-0 contro l’Inter lunedì sera e tornerà in campo domani alle 15 in Verona-Lecce, aprendo la diciannovesima giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di vigilia, l’allenatore dell’Hellas ha elogiato l’ultimo avversario.

DA MILANO AL LECCE – Marco Zaffaroni risponde a una domanda su come Verona-Lecce possa essere una partita più difficile di quella di lunedì scorso: «Da un punto di vista tecnico sicuramente l’Inter è una delle squadre più forti che ci sono in Italia e in Europa. Ci sono difficoltà di campo, dal punto di vista fisico e agonistico: si gioca contro squadre che non ti perdonano niente. Poi, dal punto di vista emotivo, sai che ci sono queste differenze e affronti la gara con leggerezza mentale. Questo favorisce fare una gara libero, riuscendo tante volte a esprimerti meglio. Partite tipo quelle contro il Lecce e la Cremonese sono invece con valori tecnici e fisici che si possono pareggiare, però subentra un aspetto emotivo importante. E tante volte determina le varie situazioni».