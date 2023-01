Skriniar-Inter, proposta PSG più alta ma ancora no firma. I segnali

Skriniar, come noto in scadenza di contratto con l’Inter, risulta avere una proposta più elevata da parte del PSG, ma non ha ancora firmato con un altro club. È quanto afferma Di Marzio sul suo podcast, dopo la notizia del no “momentaneo” alla proposta di rinnovo (vedi articolo).



QUALE FUTURO? – Queste le parole da parte di Gianluca Di Marzio sul podcast Buongiorno calciomercato sulla situazione relativa al futuro di Milan Skriniar. «Non so se sarà una giornata, almeno un inizio di giornata particolarmente positivo per i tifosi dell’Inter, dopo l’entusiasmo per la vittoria in Supercoppa Italiana nella finale ma per il mercato, soprattutto perché Skriniar ha comunicato all’Inter una sua prima risposta all’offerta che l’Inter gli ha recapitato già diverse settimane fa. Un’offerta da sei milioni di euro più bonus per rinnovare il contratto in scadenza».



LA PROPOSTA – Di Marzio ha aggiunto. «Skriniar, attraverso il suo agente Roberto Sistici, ha fatto sapere all’Inter che non intende firmare il rinnovo di contratto, almeno per il momento. Quindi vuole evidentemente prendere ancora tempo, valutare meglio la situazione, al di là dell’offerta economica, anche quello che presenta il mercato. Lui sul tavolo ha una proposta dal PSG più alta al livello economico però Skriniar, almeno così ha fatto sapere all’Inter, non ha ancora firmato con un altro club ma non vuole neanche rinnovare, almeno in questi giorni, il contratto con l’Inter. Quindi una partita che resta ancora un pochino aperta ma chiaramente con segnali che sono arrivati negativi dal fronte del giocatore».