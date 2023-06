Visnadi: «Inter, ai dettagli con Dzeko. Correa? Non vale i soldi spesi»

Il giornalista Gianni Visnadi, a Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter ponendo particolare attenzione sul reparto offensivo (vedi QUI). Le sue parole su Edin Dzeko e Joaquin Correa.

DENTRO O FUORI − A Radio Sportiva, nel corso del programma “Microfono Aperto”, ha parlato il giornalista Gianni Visnadi dell’attacco dell’Inter: «Su Edin Dzeko siamo ai dettagli. Al dentro o fuori e penso che nei prossimi giorni si saprà. Se poi vuole andare dove guadagna di più, anche se è in Turchia allora non gli si può dire niente. Joaquin Correa va venduto e non sarà semplicissimo perché guadagna molto, l’ha pagato 32 milioni di euro e deve venderlo per forza a una cifra di almeno 16 milioni. Gli interisti non vedono l’ora di sbarazzarsi di Correa ed è stato pagato troppo. Non vale tutti quei soldi. Secondo me continuerà sui parametri zero».